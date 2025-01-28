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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يهزم الزمالك ويصعد لنصف نهائي كأس مصر لسيدات اليد

الفريق الأول لسيدات كرة يد الأهلي
الفريق الأول لسيدات كرة يد الأهلي
كريم عاطف
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صعد الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد عادل "زولا" لنصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

وتأهل المارد الأحمر لقبل النهائي عقب فوزه على غريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا محمد عبد السلام بنتيجة 27-21، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتنتظر سيدات القلعة الحمراء الفائز من المواجهة التي تجمع بين ناديي سبورتنج والبنك الأهلي والمقامة حاليًا.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية بعد تفوقه على نظيره الشمس بنتيجة 28-19 في النهائي الذي أقيم مارس الماضي على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

الزمالك كرة اليد بطولة كأس مصر الأهلي لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي

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