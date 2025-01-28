نقيب الأطباء: الموقف المصري واضح من تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الموقف المصري واضح من تهجير الفلسطينيين، أو من كل ما يهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أننا مع القيادة المصرية في اتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وقال عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن اتفاق النقابات المهنية على موقف واضح وأصيل في دعم القضية الفلسطينية، والأشقاء في قطاع غزة.

وندد بتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف الأطباء والمستشفيات والفرق الطبية، في عدوانه على قطاع غزة، مشدداً على أن كل ذلك يمثل جرائم ضد الإنسانية وفقا للعديد من قرارات الأمم المتحدة.