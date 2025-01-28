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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشروع علاج بالمجان للاعبي المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية للكرة الطائرة البارالمبية

عماد رمضان
عماد رمضان
يارا أمين
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وقع كابتن عماد رمضان رئيس اتحاد الطائرة البارالمبي بروتوكول تعاون مشترك  مع الدكتور سامح السيد نائب رئيس الاتحاد الذي يملك مستشفي طبي متكامل وتم الموافقة على علاج كل لاعبي المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة رجال وسيدات في كافة  الأعمار السنية  وكذلك الاجهزة الفنية وكل المنتمين لاتحاد الطائرة البارالمبية في محاولة من رئيس الاتحاد تخفيف الأعباء ومساندة اسرة اتحاد الطائرة البارالمبية .

من جانبه أكد  عماد رمضان أنه يبحث مع باقي  أعضاء مجلس الإدارة كيفية دعم المنتخبات الوطنية ومساندتهم وخلق أجواء تساعد على تحقيق النتائج المطلوبة خلال المرحلة المقبلة .

وكشف عماد رمضان ان اتحاد الطائرة البارالمبي يسابق الزمن لتطوير اللعبة  من خلال تنفيذ أفكار المجلس الجديد للمنافسة الدائمة على الصعيد القاري والعالمي وتجهيز المنتخب الوطني الأول  من الأن لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة بلوس انجلوس.

واشار عماد رمضان ان مشروع علاج لاعبي المنتخبات الوطنية للطائرة البارالمبية خطوة على الطريق الصحيح وتيسير على اى فرد يتعرض للاصابة او وعكة صحية .

وكان مجلس إدارة  الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة قد قرر بالإجماع إهداء الرئاسة الشرفية للاتحاد للدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية الحالي.

ووافق مجلس الطائرة البارالمبيى بالإجماع بناء على الاقتراح المقدم  من الدكتور سامح السيد نائب رئيس اتحاد الطائرة البارالمبي.

اهداء اتحاد الطائرة البارالمبيى الرئاسة الشرفية للدكتور حسام الدين مصطفى  لأنه اول من أسس الاتحاد  وله بصمة كبيرة على اللعبة منذ إنشائها كما استقر مجلس إدارة اتحاد الطائرة البارالمبي على الهيكل التنظيمي للاتحاد وتشكيل اللجان.

وعقد عماد رمضان رئيس الاتحاد اجتمع مع اللاعبين واللاعبات واستمع لمطالبهم ووعد بتذليل كافة العقبات التى تعرض لها المنتخبات الوطنية في المرحلة الماضية.

واستقر اتحاد الطائرة البارالمبي على تشكيل لجنة لشؤون اللاعبين خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن اللاعبين من توصيل احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة وتكون اللجنة  حلقة وصل بين اللاعبين ومجلس إدارة الاتحاد.

اتحاد الطائرة سامح السيد عماد رمضان اتحاد الطائرة البارالمبي

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