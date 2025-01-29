شوبير يكشف موقف ثنائي الأهلي من اللحاق بمباراة مودرن سبورت

كشف الإعلامي أحمد شوبير مستجدات إصابة طاهر محمد طاهر وأشرف داري وموقفهم من اللحاق بمباراة مودرن سبورت.

وقال أحمد شوبير في برنامجه "حارس الأهلي" عبر قناة الأهلي: طاهر محمد طاهر وأشرف داري مش موجودين في ماتش مودرن، هما قربوا خلاص لكن لسه، ياسر إبراهيم تمزق أقل حاجة 4 أسابيع ، سمير محمد تمزق يغيب 4 أسابيع.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.