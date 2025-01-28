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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام الزناتي: بطاقة جراديشار وصلت قبل مباراة بيراميدز واتحاد الكرة لم يقبلها

جراديشار
جراديشار
يارا أمين
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أكد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، هو المخطئ في أزمة قيد السلوفيني جراديشار.

وقال الزناتي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" كان عندي معلومة عن أزمة جراديشار، ورأيت عقب المباراة على نظام التسجيل أن اللاعب مازال مسجلا في فريقه السابق".

وتابع:" لا يفرق معي الأهلي أو بيراميدز، والأهم عندي هو معالجة الأمر، وبطاقة جراديشار وصلت يوم 24 يناير،  قبل مباراة الأهلي وبيراميدز، ولكنه تم قبولها بعد المباراة، وأتحدى أي شخص في العالم أن يثبت عكس ذلك".

وأوضح:" الأهلي ليس طرفا في الأزمة، والأمر خاص باتحاد الكرة، والنادي الذي قام بشراء اللاعب يدخل على السيستم ويرفق العقد، والنادي البائع يدخل أيضًا ويؤكد على المعلومات ويرسل البطاقة، واتحاد الكرة هو من يقبل البطاقة".

وشدد:" هذا الأمر متواجد في اتحاد الكرة منذ سنوات، والبطاقة تصل ويتم قبولها بعد فترة، والأمر يأخذ ثواني في قبولها، والبطاقة لم يتم قبولها في اتحاد الكرة إلا بعد المباراة".

وأكمل:" بيراميدز لن يحصل على نقاط مباراة الأهلي، لأن اللاعب صدر له كارنيه من الاتحاد، والخطأ الأكبر يقع على اتحاد الكرة واللاعب ليس طرفا في الأزمة".

وأردف:" أي شخص يمتلك حسابا على نظام tms قادر على الدخول على السيستم ومعرفة بطاقة اللاعب تتواجد في أي اتحاد، ولكن لا يعرف متى تم إرسالها أم تم قبولها".

وواصل:" الفيفا ليس طرفا في الأزمة، وسيتم اللجوء لرابطة الأندية، واتحاد الكرة أصدر كارنيه اللاعب وهو من أخطأ، بعد إصدار كارنيه اللاعب قبل قبول بطاقته الدولية على السيستم، وسيتم اللجوء للائحة المسابقة، والتي تنص على أن اللاعب الذي يمتلك كارنيه يكون قيده سليما".

وزاد:" الفيفا أقصى شيء يستطيع فعله هو تحويل اتحاد الكرة للجنة الانضباط وتغريمه 30 ألف فرانك، وبيراميدز من حقه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في نهاية الأمر".

الاتحاد المصري محمد شبانة حسام الزناتي الأهلي جراديشار

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