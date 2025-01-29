إبراهيم عيسى: القضاء على فيروس C إنجاز يُحسب للحكومة ولا ينكره أحد

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قرارات الحكومة أثرت على كافة الطبقات وهناك حالة من إفراط استخدام كلمة الإنجازات لدى الحكومة، موضحًا أن الإنجاز الحقيقي لأي حكومة هو توفير متطلبات الحياة اليومية، ولابد من التفرقة في المصطلحات وهناك فرق بين المشروعات والإنجاز والإنجازات الكبرى.

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، إلى أن المواطن غير قادر على تصور فكرة الإنجازات التي تتحدث عنها الحكومة، قائلًا: "المواطن قاعد يكح وأنه بتكلمه عن الإضاءة بتاع المستشفى.. سيبه يخف الأول ويطلع يشيد بالمستشفى".

وتابع: "متقولش أن البرج الإيقوني إنجاز.. ده مشروع وملهوش علاقة بالإنجاز يجوز عليه النجاح والفشل"، مشددًا على أن تطهير المياه في إحدى البحيرات هو إنجاز كبيرة للحكومة.

ونوه بأن القضاء على فيروس سي إنجاز يحسب للحكومة ولا أحد ينكره، كما أن القضاء على البلهارسيا هو إنجاز كبير ايضًا، موضحًا أن حل مشكلة عجز المدرسين التي وصلت إلى 650 ألف مدرس لابد أن تكون من أولويات الحكومة، متابعًا: "لو كانت الحكومة قادرة على إنهاء عجز المعلمين سيكون الأمر إنجاز كبير للحكومة.. تطوير المناهج وتغير نظام الثانوية العامة لا يعد إنجاز".