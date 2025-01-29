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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة الخميس المقبل

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يمنى عبد الظاهر
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أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك سوف تقوم بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم الخميس القادم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "إدارة الزمالك تسعى لصرف مستحقات اللاعبين لإغلاق هذا الملف تمامًا، وهناك تأكيدات بصرف كل المستحقات لجميع اللاعبين يوم الخميس القادم".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك أيضا سوف تفتح ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، وهناك جلسة مرتقبة بين مسئولي النادي الأبيض مع عبدالله السعيد وعمر جابر.

وأوضح: "إدارة الزمالك متمسكة بتجديد عقود السعيد وجابر، وسوف يتم عقد البدء في التفاوض معهما بعد لقاء بيراميدز في بطولة الدوري المصري".

عمر جابر عبد الله السعيد ادارة الزمالك مستحقات الزمالك لقاء بيراميدز

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