إعلامي: صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة الخميس المقبل



أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة نادي الزمالك سوف تقوم بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة يوم الخميس القادم.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "إدارة الزمالك تسعى لصرف مستحقات اللاعبين لإغلاق هذا الملف تمامًا، وهناك تأكيدات بصرف كل المستحقات لجميع اللاعبين يوم الخميس القادم".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك أيضا سوف تفتح ملف تجديد عقود بعض اللاعبين، وهناك جلسة مرتقبة بين مسئولي النادي الأبيض مع عبدالله السعيد وعمر جابر.

وأوضح: "إدارة الزمالك متمسكة بتجديد عقود السعيد وجابر، وسوف يتم عقد البدء في التفاوض معهما بعد لقاء بيراميدز في بطولة الدوري المصري".