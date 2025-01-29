نجاة سائق من الموت بعد سقوط سيارته في ترعة المريوطية

تحاول الأجهزة الامنية والتنفيذية بمدينة البدرشين جنوب محافظة الجيزة انتشال سيارة سقطت في ترعة المريوطية بعدما نجا قائدها فور سقوط السيارة وقبل غرقها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بسقوط سيارة في ترعة المريوطية بمدينة البدرشين، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين من الفحص ان سيارة اثناء سيرها على الطريق احتلت عجلة القيادة بيد سائقها ما ادى لانحرافه عن الطريق وسقوطه في الترعة.

واشارت التحريات الى ان العناية الالهية انقذت السائق بعدما نجح في الخروج من السيارة والمياه قبل غرقه واختفاء السيارة في مياه ترعة المريوطية، ودفعت الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع مباحث الجيزة بالأوناش اللازمة لانتشال السيارة من المياه وتم تقديم الاسعافات اللازمة للسائق في سيارة اسعاف.