صحة دمياط: غلق 226 منشأة مخالفة وإصدار 271 رخصة جديدة في 2024

قال وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور محمد بدران، إنه تم عمل حملات على 1350 منشأة طبية متنوعة، أسفرت عن تنفيذ 226 قرار غلق للمنشآت المخالفة، مع حل 30 شكوى مقدمة من المواطنين، وذلك خلال عام 2024.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان اليوم "الأربعاء" أنه تم إصدار 271 رخصة جديدة وتنفيذ 350 معاينة ميدانية، بالإضافة إلى تجديد 70 رخصة قائمة لضمان استيفاء المنشآت للاشتراطات الصحية المطلوبة.

كما حررت الإدارة 280 جوابًا خاصًا بالدفاع المدني لتفعيل متطلبات الحماية المدنية داخل المنشآت.

كما أصدرت إدارة المخلفات الطبية 200 إنذار خاص بعقود النفايات الطبية الخطرة، وتم تجديد 900 عقد مع الجهات المختصة لضمان التخلص الآمن والسليم من هذه النفايات.

وشهدت الإدارة تطورًا ملحوظًا في إدخال التكنولوجيا الحديثة ضمن منظومة العمل، حيث تم إدخال 1000 ملف إلكتروني ضمن منظومة الميكنة، مع تفعيل QR Code لتسهيل متابعة الملفات وطلبات الترخيص.