محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

تطورات جديدة حول اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الموسم المقبل ، وكشفت تقارير أن مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول وصلت إلى طريق مسدود، رغم أن رغبته الأولى هي تمديد العقد، ولكن بشرط تحسينه بما يتناسب مع مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم.



و كشفت مصادر أنه رغم صعوبة المفاوضات، إلا أن هناك شعورا داخل نادي ليفربول بأن تجديد عقد محمد صلاح ليس مستحيلًا ، و لكن الهلال السعودي يراقب وضع محمد صلاح عن كثب وبدأ في اتخاذ خطوات جادة للتعاقد معه.

و ان الهلال مستعد لتقديم عرض مغرٍ يتضمن راتبًا قياسيًا وعقدًا طويل الأمد يضمن لـ محمد صلاح الاستقرار المادي والمعنوي، بعد دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التفاوض مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة ناديه.

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