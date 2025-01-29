بروتوكول تعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية الصحة في مجال رفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة حزب مستقبل وطن ببني سويف ومديرية الشؤون الصحية ، في مجال تعزيز ودعم مستوى الخدمات الطبية والعلاجية ووحدات الرعاية الأولية بمركز الفشن ، حيث وقع على البروتوكول : : الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة والسكان "طرف أول"،النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب _أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف "طرف ثان"

شهد مراسم توقيع البروتوكول كل من : السيد "بلال حبش " نائب المحافظ ، المهندس محمد على عبد الفضيل عضو مجلس النواب ، النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، الأستاذ أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ

وتضمن البروتوكول ، الذي تم توقيعه تحت رعاية محافظ بني سويف، أن يقوم الحزب بأعمال رفع كفاءة جميع وحدات الرعاية الأولية بمركز الفشن وعمل التطوير اللازم لتلك الوحدات ،وفق المقايسة التقديرية التي يتم إقرارها بمعرفة إدارة التخطيط بالمديرية ، بالإضافة إلى تنظيم 30 قافلة علاجية داخل وحدات الرعاية الأولية الموجودة بالفشن وسمسطا بواقع 20 قافلة بالوحدات الصحية بالفشن و10 قوافل بوحدات صحة سمسطا ، على مدار 30 يوما اعتبارا من أول فبراير المقبل ،وذلك بالتنسيق بين المديرية وإدارتها الصحية

فيما يقوم الطرف الأول " المديرية" بتوفير الأطباء والتمريض للقوافل العلاجية ، بينما يلتزم الطرف الثاني " أمانة الحزب" بتوفير الأدوية وسيارات وعيادات ومتنقلة لعمل القوافل، بجانب التنسيق بين الطرفين لصالح القوافل ، في الجوانب الخاصة بالمبادرات الرئاسية وتوفير التحاليل وعقد الندوات الصحية والتثقيفية والتوعوية حسب الحاجة لها

وأثنى محافظ بني سويف، على هذه المبادرة التي تعكس الدور الفاعل للمجتمع المدني والأحزاب السياسية في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز التكامل بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأكد المحافظ أن بروتوكول التعاون بين مديرية الصحة وحزب مستقبل وطن يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل كبير في تعزيز الخدمات الطبية وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأهالي بني سويف.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنفيذ هذا البروتوكول، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من الشراكات الفعالة التي تتضافر مع جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات في القطاعات الحيوية .