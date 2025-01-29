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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"حماية البحيرات": نسب الأملاح ببحيرة قارون عادت لطبيعتها

الدكتورة أسماء عبد السميع مدير عام البحوث بجهاز حماية البحيرات
الدكتورة أسماء عبد السميع مدير عام البحوث بجهاز حماية البحيرات
أسامة علي
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قالت الدكتورة أسماء عبد السميع، مدير عام البحوث بجهاز حماية البحيرات، إن الصرف الصحي، والزراعى والصناعي ساهم فى زيادة التلوث ببحيرة قارون بالفيوم.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، أن الدولة بدأت فى إعادة تجديد محطات التحلية وزيادة أعدادها ببحيرة قارون للقضاء على التلوث الذى قضى على الاسماك وأدى إلى إغلاق الصيد بالبحيرة لمدة 13 عاما.

 التوجيهات الرئاسية 

وتابعت مدير عام البحوث بجهاز حماية البحيرات، أن التوجيهات الرئاسية بضرورة عودة البحيرات المصرية لسابق عهدها أدى إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لإزالة الملوثات من البحيرات على مستوى الجمهورية.

وأشارت مدير عام البحوث بجهاز حماية البحيرات، إلى أنه يتم إجراء مسح دورى للبحيرات خلال الـ 4 مواسم الرئيسية ويتم دارسة انواع الأغذية الطبيعية لأنها تؤثر على نوعية الأسماك. 

وأوضحت أسماء عبدالسميع، أن نسب الملوحة فى بحيرة قارون عادت إلى النسب الطبيعية وبدأت فى انتاج الاسماك مرة أخرى. 

الفيوم اخبار التوك شو صدى البلد الاسماك بحيرة قارون انتاج الاسماك

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