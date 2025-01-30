قدم الشيف عزة مصطفى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل الجزر المخلل زي المحلات.
المكونات:
كيلو جزر
3 معالق ملح
ربع كوب خل
معلقة سكر
5 فصوص ثوم
أوراق عنب أو عروق كرفس لتغطية البرطمان
طريقة التحضير:
- نبدأ بغسل الجزر جيدًا ثم تقشيره وتقطيعه بالأشكال أو الأحجام التى نريدها ويفضل لو نقطعها إلى 4 قطاعات طولية
- نرتب الجزر فى البرطمان الزجاجى
- نقشر الثوم ونضيفه إلى برطمان الجزر
- نخلط الملح والخل والماء
- نغمر البرطمانات بمحلول الماء والخل والملح
- على السطح نضع أوراق العنب أو عروق الكرافس لمنع تسرب الهواء