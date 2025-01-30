قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيان عاجل من الجيش الأمريكي بعد حادث تحطم الطائرة قرب واشنطن
تفاصيل عملية تبادل الأسرى الجديدة بين "حماس" وإسرائيل
طرح تيزر مسلسل عقبال عندكوا لـ حسن الرداد وإيمي سمير غانم
أمريكا.. طائرة تصطدم بمروحية "بلاك هاوك" في الجو وتسقط في نهر بوتوماك| فيديو
أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟
شديد البرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
رزاق سيسيه: الزمالك أقوى فريق في الكونفدرالية.. ولا أتمنى مواجهته
حكم توفير سلعة معينة لشركة مقابل نسبة من قيمتها.. الإفتاء توضح
ينافس فيسبوك.. ماذا قال زوكربيرج عن تطبيق الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek؟
ترامب يهدد المتعاطفين مع حركة حماس في أمريكا .. تفاصيل
لاعب دنماركي.. وسام أبو علي يتدخل لإنهاء صفقة جديدة للأهلي
مفاجأة.. بن شرقي تنازل عن 400 ألف دولار للانضمام إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكم الفراخ البيضاء في السوق للمستهلك اليوم؟

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم
عبد العزيز جمال
×

تراجعت أسعار الدواجن اليوم في المزرعة والمحلات للمستهلكين، إذ هبطت لتتراجع عن 91 جنيهًا، وتبدأ من 81 جنيها اليوم في المزرعة للأوزان الكبيرة، وبعدما تخطت 100 جنيه للمستهلك تراجعت لتبدأ من 87  جنيها.

اقرأ أيضًا: 

أسعار الدواجن اليوم 

وسجلت أسعار الدواجن تراجعا بشكل ملحوظ في المزرعة، وعليه تراجع السعر للمستهلكين إلى نحو يبدأ من 87 جنيهًا لكيلو الفراخ البيضاء كأقل سعر، بعد 100 جنيه قبل أيام  في بعض المناطق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

هبطت أسعار الدواجن اليوم، حيث يبدأ سعر الكيلو رسميًا في المزرعة من 81-85 جنيهًا ، فيما يبدأ السعر للمستهلك في المحلات من نحو 84 جنيهًا وقد يزيد في بعض المحلات بالمناطق المختلفة نتيجة اختلاف مسافة النقل من المزرعة وغيرها من العوامل.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر البانيه اليوم

ويبحث الكثير عن سعر البانيه اليوم كبديل للحوم، والذي سجل تراجعًا ملحوظًا، ليبدأ من نحو 190 جنيهًا اليوم للمستهلك في بعض المحلات وليست جميعها، حيث يختلف السعر من مكان لآخر، وقد يزيد لدى البعض حتى 200-220 جنيها.

سعر البانيه اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك:

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 81-85 جنيهًا في المزرعة، و84 وقد يصل إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 95-100 جنيه للكيلو.
  • الأوراك: بين 100 - 115 جنيها للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 190 - 220 جنيها للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 140 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 65 -75جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 60-70 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 73 جنيهًا في المزرعة، و  80 -85 جنيهًا للكيلو للمستهلك

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءًا من 154-160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

أسعار البيض الأبيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 146 جنيهًا.

تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءًا من 152 جنيهًا.

سجّلت كرتونة البيض البلدي نحو 130جنيهًا للمستهلك

الدواجن كرتونة البيض أسعار الدواجن اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس الزمالك

ردا على انتقال بن شرقي للأهلي.. صفقتين قويتين على رادار الزمالك | تعرف عليهما

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة.. درجاتك هنا

رئيس مجلس الوزراء

عاجل.. بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مرتبات

دراسة إصدار حزمة اجتماعية.. وحقيقة زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور

الزمالك

محمد ربيعة يوقع على عقود انضمام للزمالك لمدة ٣ مواسم

مجلس الزمالك

للمنافسة على البطولات.. الزمالك يقترب بقوة من ضم لاعب منتخب مصر

نتيجة الترم الأول 2025

أزرق وأخضر وأصفر وأحمر |ما معنى ألوان نتيجة الترم الأول لتلاميذ ابتدائي؟

عداد كهرباء

بعد 24 ساعة ... تحذير عاجل لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل قطع التيار

ترشيحاتنا

وزيرا الشباب والزراعة

وزير الزراعة: إجراءات حكومية لدعم وتمكين الشباب

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي

وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية

وزير التربية والتعليم في برلين

عبداللطيف يبحث مع الأمين العام لمؤتمر وزراء الثقافة بألمانيا سبل دعم تعليم ذوي الإعاقة

بالصور

كتف وكتف.. أنغام تثير الجدل بظهورها بعد قبلة عبد المجيد عبدالله

انغام
انغام
انغام

رؤية السمك في المنام .. وبشرى من الله بزيادة الرزق وتحسن مستوى المعيشة

رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام
رؤية السمك في المنام

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي

بملابس لافتة.. سارة سلامة تثير الجدل من باريس

سالرة سلامة
سالرة سلامة
سالرة سلامة

فيديو

يسرا اللوزي

يسرا اللوزي: "ملك" في سراب كانت تحديًا كبيرًا.. ومرض والدتي جعلني أفكر في الاعتذار عن الدور (حوار)

مولود

قلوب حجر| تفاصيل العثور على مولــود داخل "منور عقار" بشبرا

اللبنانية دياموند بو عبود

اللبنانية دياموند بو عبود: ذهبت لطبيب نفسي من أجل "ريما" في "سراب"

اصوات غريبة تصدر من الفضاء

كأنها نداءات غامضة.. العلماء يفسرون أصواتا غريبة صادرة من الفضاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد