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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تراجع كبير في الفراخ البيضاء.. كم سجلت أسعار الدواجن اليوم؟

فراخ بيضاء
فراخ بيضاء
خالد يوسف
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يلاقي حالياً سعر الفراخ البيضاء فى مصر اهتماماً كبيراً من المصريين نظراً لعدم استقرار سعر الدواجن فى الفترة الأخيرة خاصةً مع نهايات العام الماضي، فقد انتهي العام وسط شكاوي واردة من المواطنين حول ارتفاع سعر الدواجن خاصة الفراخ البيضاء وطالبوا بضرورة حل هذه الأزمة فى أسرع وقت.

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء 5 جنيهات

شهدت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء، انخفاضاً ملحوظاً بقيمة 5 جنيهات للكيلو، حيث تراوحت الأسعار ما بين 95 إلى 100 جنيه، مع اختلافات طفيفة حسب المناطق والأسواق.


ويعكس هذا التراجع الكبير في الأسعار، أملاً جديداً للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع التكاليف خلال الفترة الماضية، خاصة مع وصول أسعار الدواجن في العديد من الأسواق إلى أكثر من تسعين جنيهاً للكيلو، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مما زاد الاهتمام على هذا الاساس لمتابعُة اسعار الدواجن فى مصر.

سعر الدواجن فى مصر بعد الانخفاض

تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم فى معظم المحلات، وعلى الرغم من أن سعر الدواجن فى مصر ليس ثابتا فى كل المحلات، إلا أن الاختلاف لن يكون كبيرا.


وفي حال استمرار هذا الانخفاض،  سيزيد الاقبال على شراء الدواجن مع اقتراب الشهر الكريم، مما يحسن من حركة الشراء والبيع فى الاسواق، وفيما يلي سعر الدواجن فى مصر اليوم:-

كيلو الفراخ البيضاء: 86 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 97 جنيها.

الفراخ الساسو: 88 جنيه في المزرعة، ويصل للمستهلك بـ 100 جنيها
الفراخ الامهات: 73 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 83 جنيها
الفراخ البلدي: 120 جنيه، وتصل للمستهلك بـ 130 جنيها
كتكوت ابيض: 58 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 65 جنيها


كتكوت ساسو: 14 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 22 جنيها
كتكوت هجين: 9 جنيه، ويصل للمستهلك بـ 16 جنيها.

أسعار البط اليوم

وصل سعر كيلو البط البلدي 119 - 120 جنيها.
أقترب سعر كيلو بط فرنساوي 74 - 75 جنيها.


وبلغ سعر كيلو بط مسكوفي 94   - 95 جنيها.
وناهز سعر كيلو بط بغالي 84 - 85 جنيها.

وصل سعر كيلو لحم رومي أبيض 115 جنيها.
بلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 135جنيه

أسعار كرتونة البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر بين 150 - 152 جنيها.


- سعر كرتونة البيض الأبيض 149 - 151جنيها.
- سعر كرتونة البيض البلدي بين 119 - 120 جنيها

أسعار الدواجن أسعار البط الفراخ الساسو أسعار كرتونة البيض أسعار الفراخ البيضاء

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