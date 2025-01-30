في ذكراها.. قصة رحيل الطفلة المعجزة فيروز

يوافق اليوم الخميس 30 يناير، ذكرى وفاة الفنانة فيروز، التي لقبت بالطفلة المعجزة، لبراعتها في التمثيل والاستعراض في سن مبكرة.

ولدت فيروز، في 15 مارس عام 1946، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 72 عاماً.

فيروز وفاتن حمامة

وما لا يعرفه البعض أن الفيلم الأشهر للطفلة المعجزة فيروز، «دهب» الذي كان بطولتها مع الفنان أنور وجدي، كانت مرشحة للمشاركة في بطولته الفنانة فاتن حمامة، لكنها رفضت بسبب عدم قبول وضع اسمها بجوار الطفلة المعجزة وأبلغت أنور وجدى، رفضها المشاركة فى العمل.

قدمت فيروز، فيلما واحدا مع شقيقتها الفنانة نيللي وهو "عصافير الجنة " وكان من إنتاج والدهما , ولكنها لم تقدم اى عمل مع ابنة عمها الفنانة لبلبة.



وفاة فيروز

فيروز عانت كثيرًا من مشاكل صحية في الكلى والكبد، وأصيبت بالتهاب رئوي كان سببًا فى دخولها غرفة العناية المركزة قبل وفاتها، حتى رحيلها عن عالمنا 30 يناير 2016 عن عمر يناهز 72 عامًا.