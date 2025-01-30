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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظاهرة جوية مؤثرة.. ماذا يحدث فى طقس الساعات المقبلة؟

حالة الطقس
حالة الطقس
أمينة الدسوقي
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تشهد حالة الطقس خلال الساعات المقبلة حالة أجواء شديدة البرودة ليلا مع شبورة كثيفة صباحا، فيما تكون تشهد ساعات النهار أجواء مستقرة على كافة الأنحاء.

ظاهرة جوية مؤثرة 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية صباحاً والتى تعد الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً. 

و  تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية. 

ومن المتوقع أن تكون الأجواء اليوم معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء. حيث أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة. 

تحذير من ظواهر جوية

و يسود اليوم الخميس 30 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

طقس اليوم الساعات المقبلة 

وتشهد الساعات المقبلة وخاصة يومي الجمعة والسبت الحالة الجوية التالية:-

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية 
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى درجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية
-  القاهرة الصغرى 13 والعظمى 22
-  العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 23
- 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 22
-  بنها الصغرى 12 والعظمى 22
- دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21
- وادى النطرون الصغرى 11 العظمى 23
- كفر الشيخ الصغرى 12 والعظمى 21
- المنصورة الصغرى 12 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 12 والعظمى 22
-  طنطا الصغرى 12 والعظمى 21
- دمياط الصغرى 13 والعظمى 21
-  بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 22
-  الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 23
-  السويس الصغرى 12 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 09 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 21
- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 21
-  سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 16
-  الطور الصغرى 14 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 20
- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
-  الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21
-  العلمين الصغرى 11 والعظمى 20
-  مطروح الصغرى 11 والعظمى 21
-  السلوم الصغرى 10 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24
-  مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 26
-  حلايب الصغرى 17 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 23
-  المنيا الصغرى 09 والعظمى 22
- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23
- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 10 والعظمى 24
-  قنا الصغرى 11 والعظمى 25
- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26
- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 27
-  الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 25

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية ظاهرة جوية مؤثرة

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