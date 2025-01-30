دفن وتحريات.. النيابة تحقق في العثور على جثة مسنة في كوبري القبة

صرحت جهات التحقيق بالقاهرة، بدفن جثة سيدة مسنة عثر عليها متوفية بأحد شوارع منطقة كوبري القبة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تفاصيل الواقعة..

تلقي قسم شرطة الزيتون تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفية بأحد الشوارع في منطقة كوبري القبة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مسنة ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.