لو مش بتحبها.. طريقة جديدة وشهية لعمل الفاصوليا البيضاء

تعتبر طريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الوصفات الشهيرة بين وصفات المطبخ العربي، ولكن إن كنتي ترتدين تحضيرها بوصفة جديدة وبطعم مميز، فعليكم بتجربة هذه الوصفة.

قدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بوصفة غير تقليدية، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص لذا جربوا هذه الطريقة الشهية التي تجمع بين النكهة الغنية والتوابل اللذيذة.

طريقة جديدة لعمل الفاصوليا البيضاء

طريقة جديدة لعمل الفاصوليا البيضاء

مقادير طريقة جديدة لعمل الفاصوليا البيضاء :

2 كوب فاصوليا بيضاء منقوعة لمدة 8 ساعات على الأقل

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمنة

1 بصلة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفروم

2 حبة طماطم مبشورة أو مفرومة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 كوب مرق (دجاج أو لحم) أو ماء

1 ملعقة صغيرة كمون

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

1/2 ملعقة صغيرة سكر (اختياري لتوازن الحموضة)

1/2 كوب كرات أو كرفس مفروم (لنكهة مميزة)

قطع لحم أو سجق (اختياري لإضافة نكهة غنية)



طريقة جديدة لعمل الفاصوليا البيضاء :

ـ لسلق الفاصوليا: اغسلي الفاصوليا المنقوعة وصفيها، ثم اسلقيها في ماء مغلي حتى تصبح نصف ناضجة، ثم صفيها واتركيها جانبًا.

ـ لتحضير الصلصة: سخني الزيت في قدر، وأضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل.

ـ أضيفي الثوم المفروم وقلبيه حتى تفوح رائحته.

ـ ضعي الطماطم المبشورة ومعجون الطماطم وقلبي جيدًا حتى تتسبك الصلصة.

ـ أضيفي الكمون، البابريكا، الكزبرة، الملح، الفلفل، والسكر، وقلبي لمدة دقيقتين.

ـ أضيفي الفاصوليا إلى الصلصة، ثم اسكبي المرق أو الماء، واتركيها على نار هادئة حتى تنضج تمامًا ويتجانس الطعم.

ـ أضيفي الكرات أو الكرفس في آخر 10 دقائق من الطهي لإضافة نكهة رائعة.

ـ قدميها ساخنة مع أرز أبيض بالشعرية أو خبز بلدي، ويمكنكِ تزيينها بالكزبرة الطازجة.

ـ لإضافة نكهة أقوى: يمكنكِ تحمير ملعقة صغيرة من الثوم المفروم مع كزبرة جافة في قليل من الزيت ثم إضافتها للفاصوليا قبل التقديم.

ـ اهرسي جزءًا صغيرًا من الفاصوليا وأضيفيه إلى الصلصة لزيادة القوام الكثيف.



ـ جربي إضافة قطع السجق المشوي أو مكعبات اللحم المطهو مسبقًا للحصول على طبق غني بالنكهة.