فين الصفقات يا لبيب .. هجوم قاسي من جمهور الزمالك علي مجلس الإدارة

تواجه إدارة نادي الزمالك ضغوطًا متزايدة من الجماهير من أجل إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على البطولات، ولايشغل جمهور القلعة البيضاء سوي إبرام الصفقات خلال فترة الإنتقالات الشتوية، الأمر الذي دفع الكثييرين من المنتمين للقلعة البيضاء بالمطالبة بعقد صفقات جديدة قبل غلق القيد “فين الصفقات يا لبيب”.

عقبات تواجه الزمالك خلال الإنتقالات الشتوية

هناك خلاف بين إدارة النادي والمدير الفني كريستيان جروس بشأن الصفقات الشتوية، حيث يعترض المدرب على بعض الأسماء المرشحة، مثل مهند بكري مدافع مصر المقاصة.

يعاني النادي من أزمة مالية كبيرة، حيث لم يتم صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، مما يثير تساؤلات حول إمكانية إبرام صفقات جديدة.

يواجه النادي التزامات مالية أخرى، مثل دفع جزء من مستحقات خالد بوطيب، ومقدم تجديد عقد أحمد سيد زيزو، وديون لاتحاد الكرة، مما يزيد من صعوبة إبرام صفقات جديدة.

وتطالب الجماهير بضرورة التعاقد مع لاعبين جدد في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم، مثل خط الدفاع والهجوم.

صفقة بن شرقي في الأهلي

تعد صفقة المغربي أشرف بن شرقي في الأهلي هي سبب الهجوم الغاضب من جانب الجمهور الزملكاوي علي مجلس إدارتهم، حيث فشل مسؤولي الزمالك في ضم اللاعب خلال فترتين إنتقالات، فبعدما كان اللاعب قريبا من الزمالك في الإنتقالات الصيفية ابتعد بسبب خلافات علي المقابل المادي ليعود اللاعب المحسوب علي القلعة البيضاء للأهلي في صفقة أثارت غضب ميت عقبة.

صفقات الأهلي الشتوية:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الحالية نشاطًا مكثفًا من جانب النادي الأهلي، حيث أبرم عدة صفقات لتعزيز صفوف الفريق.