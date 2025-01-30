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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض
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تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم الخميس، أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع بمنطقة الأبراج بمدينة مطاي، بإجمالي أطوال حوالى 2 كم، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتحسين شبكة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للطرق يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، حيث يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والكباري، لما لها من أهمية محورية في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى دورها في تخفيف التكدس المروري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، والمهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان إنجاز المشروعات وفقًا للمواصفات المطلوبة وبأعلى معايير الجودة.

المنيا محافظ المنيا مطاي جوله

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