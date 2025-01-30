بشرى سارة.. انفراجة في مستقبل علي معلول مع الأهلي "تفاصيل"

يبدو أن جماهير النادي الأهلي، على موعد مع أخبار سارة بشأن الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق.

وكتب الناقد الرياضي أحمد درويش عبر حسابه علي فيسبوك "تحدثت اليوم مع صديق مقرب جداً جداً من على معلول لاعب الأهلي وأخبرني أن الأمور تبدو جيدة وأنهم في انتظار خبر سار من النادي الأهلي".

ويقترب المارد الأحمر، من قيد علي معلول، في قائمة الفريق المحلية والأفريقية، والاكتفاء بقائمة الأجانب الحالية، لحين الانتقالات الصيفية المُقبلة، قبل بدء منافسات كأس العالم للأندية 2025 في شهر يونيو.

وكان مجلس الإدارة كثف ضغوطه خلال الأيام القليلة الماضية، لإقناع مارسيل كولر، بقيد التونسي، وتأجيل صفقة الجناح الآخر للميركاتو الصيفي.