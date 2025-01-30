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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 30 يناير 2025

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي
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ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 36 جنيها بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري داخل محلات تداول المعدن الأصفر.

وسجل سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة وفقا لآخر تحديث له قبل قليل نحو  30.88 ألف جنيه للبيع و 31.08 ألف جنيه للشراء.

وكان سعر جرام الذهب قد أظهر ارتفاعا طفيفا لم يجاوز 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بما كان عليه أمس في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

ويستعرض موقع “صدي البلد” الإخباري، أبرز أسعار الذهب بحسب العيار في محلات الصاغة..

سعر  عيار 18  

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3308 جنيها للبيع و 3330 جنيها للشراء

سعر  عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 2573جنيها للبيع و2590 جنيها للشراء.

سعر  عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 3860 جنيها للبيع و 3885 جنيها للشراء.

سعر  عيار 24

ووصل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4411 حنيها للبيع و 4440 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب 

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2789 دولار للبيع و 2790 دولار للشراء

سعر  الجنيه الذهب 

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو  30.88 ألف جنيه للبيع و 31.08 ألف جنيه للشراء.

الذهب في البورصة العالمية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعاً خلال تداولات اليوم ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2774 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات أمس  عند المستوى 2758 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الإحتياطي الفيدرالي

و شهد الذهب تذبذب خلال جلسة أمس الأول،ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.

وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي على التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

الذهب وسعر الفائدة 

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار مما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.

وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.

وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.

توقعات الذهب 

بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.

من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشراً على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب نظراً لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.

سوق الذهب في لندن شهد عمليات اقتراض الذهب من البنوك المركزية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة في تسليمات الذهب إلى الولايات المتحدة وسط مخاوف من التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب وما قد ينتج عنها من آثار في السوق العالمي.

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