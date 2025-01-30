قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد حسام يوقع للزمالك 4 مواسم ونصف
الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لأرسنال بشأن أحداث مباراة ولفرهامبتون
حكم التربح من نشر فيديوهات على مواقع التواصل؟.. الإفتاء تحسم الجدل
آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم 30 يناير 2025
دعاء أول جمعة في شعبان.. 6 كلمات تقضي حاجتك وتفرج همك
فتح تعزي حماس في استشهاد محمد الضيف
المنافسة بدأت .. أرخص 5 سيارات من الفئة الإقتصادية "مجمعة" في مصر
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة| بالدرجات خلال ساعات
قرار عاجل بشأن وفاة أسرة كاملة في حادث بالصف
مفاجآت.. يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك في الدوري
إحالة صانع محتوى شهير تعدى على طالبة بمدرسة شهيرة بالتجمع إلى المحاكمة.. خاص
صفقة انتقال حر.. تعرف على مدة عقد أشرف بن شرقي مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الحرية: تصريحات الرئيس بشأن تهجير الفلسطينيين تؤكد صلابة وقوة الموقف المصري الداعم للقضية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان
×

قال رأفت عسكر، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصري، وامين الحزب بسوهاج، إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الكيني، تعكس بشكل واضح وثابت التزام مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وتجدد التأكيد على موقفها الراسخ برفض أي محاولات لترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد عسكر، في بيان له، ان هذا الموقف يمثل انعكاس لمبدأ مصري أصيل يقوم على رفض الظلم ودعم الحقوق المشروعة للشعوب، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية مركزية كالملف الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر التي كانت دائمًا في طليعة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين، تؤكد مجددًا أن أي حلول تفرض بالقوة أو تسعى إلى تغيير ديموغرافي قسري لن تلقى قبولًا ولن تحقق الاستقرار المنشود في المنطقة.

ولفت عسكر،  أن الرؤية المصرية تنطلق من فهم عميق لتعقيدات القضية الفلسطينية، ومن التزام واضح بمحددات الحل العادل، وهو ما يفسر التحذيرات القاطعة التي أطلقها الرئيس السيسي بشأن خطورة سيناريو التهجير وما يحمله من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والمصري على حد سواء.

وأوضح عسكر، أن مصر تدرك أن الضغط على الفلسطينيين لدفعهم إلى مغادرة أرضهم ليس مجرد اعتداء على حقوقهم التاريخية، بل هو محاولة مكشوفة لتفريغ القضية من جوهرها، وفرض واقع جديد يتجاهل كل قرارات الشرعية الدولية، وهو أمر لا يمكن لمصر أن تكون طرفًا فيه أو أن تسمح بتمريره بأي شكل من الأشكال.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي تهجير الحرية المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 في جميع المحافظات

أمح الدولي

حقيقة وفاة المشجع الأهلاوي أمح الدولي

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة من 3 ابتدائي لـ 2 ثانوي|ظهرت مجاناً

الزمالك

نجم الزمالك يطلب فسخ تعاقده من أجل الانضمام إلى الأهلي

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

الاهلي

خبر صادم لجماهير الأهلي حول الصفقة الجديدة

الأهلي

لاعب مفاجأة.. الزمالك يتحرك لضم نجم الأهلي السابق

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة .. ترقبوها خلال ساعات

ترشيحاتنا

هل يمنع دم سقط الجنين العبادات

هل يمنع دم سقط الجنين العبادات؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" تجيب

حكم الذهاب لمعالج بالقرآن لفك السحر

حكم الذهاب لمعالج بالقرآن لفك السحر؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمد داود

كنز علمي.. معرض الكتاب يتزين بموسوعة الفروق اللغوية للدكتور محمد داود

بالصور

على شاشات المتحدة.. شاهد بوستر مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في رمضان

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

بـ 3 كلمات .. أول تعليق من بن شرقي في ظهوره الأول مع الأهلي؟

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

شاهد أول ظهور لـ أشرف بن شرقي بتيشرت الأهلي.. صورة

اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي

انهيار منزلين دون وقوع خسائر بشرية بأسيوط

انهيار منزلين بأسيوط
انهيار منزلين بأسيوط
انهيار منزلين بأسيوط

فيديو

سلوان موميكا

بث مباشر وثق مقتله.. القصة الكاملة لحادث إطلاق النار على سلوان موميكا حارق المصحف

محمد صلاح

محمد صلاح باق في ليفربول أم ينتقل لـ الهلال السعودي؟.. اعرف التطورات

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

شديد البرودة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد