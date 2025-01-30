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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الثقافة المصرية تشهد حراكا مميزا .. وأسباب زيارة مؤسسة الأزهر.. شاهد أهم تصريحات الوزير فؤاد هنو

وزير الثقافة
وزير الثقافة
محمود محسن
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كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول معرض الكتاب، وعن شراكات وزارة الثقافة مع القطاع الخاص، والتعاون مع مؤسسة الأزهر.

وإليكم أبرز التصريحات

هنو: الثقافة في مصر متنامية.. ونشهد حالة حراك مميزة
أكد أن هناك 5 هيئات تعمل تحت مظلة وزارة الثقافة، مشيرا إلى أننا نحاول أن نلبي طموحات الكتّاب والناشرين، ولدينا طموح بعمل شركات متكاملة مع دور النشر والمطابع الكبيرة.

وقال أن الثقافة في مصر متنامية، مؤكدا أن مصر في حالة حراك ثقافي مميز، ولدينا جيل رائع في كل المجالات الثقافية.

وتابع أن الشباب المصري لديه طاقات إبداعية كبيرة سواء في المسرح أو الكتابة وغيرها من الفنون الثقافية، ولكن لا بد من الاهتمام وتسليط الضوء عليهم.  

هنو: معرض الكتاب أكبر منتدى ثقافي للمحافظة على الهوية المصرية
أكد  أن معرض الكتاب أكبر منتدى ثقافي، مشيرا إلى أنه يعد محورًا أساسيًا لبناء الإنسان والمحافظة على الهوية المصرية بشكل كبير.

وقال  "لدينا عزم شديد أن نقوم بإهداء الدولة المصرية، مبادرة “الـ “مليون كتاب”، مؤكدا أن إهداء "مليون كتاب" للجهات المشاركة جاء كخطوة جادة لنشر الثقافة وتعزيز الوعي المعرفي في جميع المجالات.

وتابع “لدينا طموح كبير أن يقوم اتحاد الناشرين بمثل تلك المبادرات، خاصة أنها سنة حميدة تعمل على إهداء الدولة مليون كتاب، للسعي نحو بناء الإنسان المصري ثقافيًا”.

هنو: الطموح الثقافي كبير ولا ينتهي.. ولدينا شراكات قيمة مع القطاع الخاص
أكد أن الطموح الثقافي كبير ولا ينتهي، سواء في السينما والمسرح والأداب والفنون التشكيلية والشعر والتراث الشعبي والمحافظة على التراث والحرف التراثية
 

وقال  أن ميزانية وزارة الثقافة لا تكفي، مؤكدا أنه لو هناك إمكانية لزيادتها سيكون أمر جيد، لذا هناك شراكات قيمة مع القطاع الخاص.

وتابع أنه غير راضي على قصور الثقافة في الأقاليم، مؤكدا أن رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة جيدة في نشر الثقافة في اقاليم مصر، ولكن لا بد من تغيير مفهوم العمل، نظرا لتغير طبيعة الأجيال. 

هنو: القاهرة المقر الأساسي للثقافة العربية
أكد أننا نعمل على إطلاق أول محطة إذاعية مصرية متخصصة في الثقافة، مشيرا إلى أنه سعيد بالحراك الثقافي في الدول العربية سواء الثقافة المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وقال أن القاهرة المقر الأساسي للثقافة العربية، مؤكدا أن مصر  رقم 2 على مستوى العالم في إقامة المعارض الثقافية خاصة معرض الكتاب يتميز بشهرة كبيرة.

وتابع أنه قدر الثقافة المصرية أن يكون لديها السيطرة والهيمنة، مؤكدا أن موسم الرياض تكاملي وهي منصة تفاعلية رائعة لإثبات دور مصر الثقافي وفخورون بتواجد الثقافة المصرية في موسم الرياض. 

وزير الثقافة: المجتمع المصري لديه قيم وأعراف وتقاليد ويجب أن نحافظ عليها
أكد  أن وزارة الثقافة معنية بالمتاحف الفنية وليس المتاحف الأثرية، مشيرا إلى أن تلك المتاحف في حاجة إلى حراك وإقبال كبير

وقال أنه لا بد من وجود تفاعلية كبيرة مع تلك المتاحف ورؤية المتاحف الفنية، مؤكدا أنه لا بد من توجيه الشباب نحو زيارة تلك المتاحف.

وتابع  أن المجتمع المصري لديه قيم وأعراف وتقاليد ويجب أن نحافظ عليها، خاصة أن تلك الأعراف حمت الوطن وحافظت على القيم الإنسانية، مؤكدا أن عملية تحريك القيم والتقاليد قد تكون سلاح ذو حدين، سواء بتحديثها، ولكن قد يكون هذا التحريك أمر سلبي. 

للتبادل المعرفي.. وزير الثقافة يكشف السبب الرئيسي وراء زيارته لمؤسسة الأزهر
أكد  أنه أرى أن موسم الرياض يمثل تكاملية رائعة للفن المصري»، معلقا “بالنسبة لمن يرى أن موسم الرياض يحاول استلاب الدور المصري، أقول لهم هذه فنون مصرية والروافد المصرية لديها دور داخل القطر وإقليميا أصلا، الثقافة تنتقل بحكم الترحال”

وقال  أن الزيارة لشيخ الأزهر تمثل تعاون كامل بين مؤسسة الأزهر ووزارة الثقافة للتبادل المعرفي، مؤكدا أن الهدف الأساسي كان التعاون لإقامة عروض مسرحية داخل جامعة الأزهر، وشيخ الأزهر تحمس لهذا الأمر جدا ولم يكن هناك أي نوع من الحظر"

وتابع  أنه أنا من طلبت زيارة شيخ الأزهر، وواجبنا احتضان كافة الأيديولوجيات ولا أخشى من الاقتراب من هذه المؤسسة، وبعض المثقفين اعترضوا على هذه الزيارة وأكدت لهم أن هناك تكاملية بين الطرفين، التأثير يأتي من قدرتنا على الإقناع، استشعرت انفتاحا من الأزهر على وزارة الثقافة


 

وزير الثقافة الثقافة المسرح المجالات الثقافية الدكتور أحمد فؤاد هنو

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