هنو : الإنتاج الثقافي متميز،.. ولدينا جيل رائع في كافة الوسائط

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن الحب الكبير سر استمرار ونجاح معرض القاهرة للكتاب، سواء كان حب من دور النشر أو القراء.



وتابع هنو خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد داخل معرض الكتاب «كان لدينا هدف بتقديم هدية لمصر، ففكرنا في مبادرة المليون الكتاب من خلال التعاون مع وزارتي التعليم والتعالي العالي والرياضة والتضامن والأزهر الشريف والكنيسة»، مضيفا «المليون كتاب هدية وزارة الثقافة لأهل مصر، ولدينا أمل أن يكون هذا الأمر سنة حميدة في الفترة المقبلة وأتعشم أن تكمل دور النشر التحدي خلال الفترة المقبلة».



وواصل وزير الثقافة «منفتحون للشراكة مع مختلف الفئات لتدعيم عملية النشر».

وبالنسبة لوضع الثقافة المصرية قال هنو «الثقافة متنامية وفي حالة حراك، الإنتاج الثقافي متميز، لدينا جيل رائع في كافة الوسائط سواء آداب ومسرح وفنون تشكيلية، لكن نحتاج لشراكة إعلامية كبيرة لتسليط الضوء على هذه النماذج»، مردفا «سعيدون بالحراك الذي يحدث في العواصم العربية، وسعيد أيضا أن المنتج الموجود في هذه المنصات مصري، وحتى التكريمات مصرية، هذا الزخم جميل ويعكس دور مصر الإقليمي بالثقافة، القاهرة هي المقر الأساسي للثقافة العربية».

وتابع «لدينا العديد من المهرجانات و أيضا معرض الكتاب الذي يحتل المركز الثاني على مستوى العالم».

