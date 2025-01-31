لاعب الزمالك السابق عن انضمام بن شرقي للأهلي: الكبير مبيجبش إلا الكبير

أشاد رضا العزب لاعب نادي الزمالك السابق، بصفقات الأهلي الجديدة في موسم الانتقالات الشتوية الجارية، ولعل آخرها ضم المغربي أشرف بن شرقي موسمين ونصف.



وقال رضا العزب في تصريح تليفزيوني عبر شاشة النهار: "لم اتوقع انضمام بن شرقي للأهلي، لأنه مكنش في حسابات جمهور الأهلي، واتفاجئنا بـ48 ساعة الأمور خلصت".





وأضاف: "آخر يومين بس كان خلاص الأمور انتهت، وخاصة بتدخل الكبير محمود الخطيب، والكبير مبيجبش إلا الكبير، وبشكره إنه حس بالجمهور".





وتابع: "صفقة بن شرقي سوبر مليون في الـ100 وأيضًا تريزيجيه، والتقديم كان تاريخي، شوف الفرق بين تقديم صفقات الأهلي والزمالك".





وأكمل: "بعض جماهير الزمالك تعبانة نفسيًا بعد صفقة انضمام بن شرقي للأهلي، ولكن هو أمنية حياته يلعب مع المارد الأحمر ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية".





وأتم: "صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي جابت صداع لجماهير الزمالك، ولكن صفقة أشرف بن شرقي تجيب جلطة".























