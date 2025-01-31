روتانا تنعى الملحن السعودي ناصر الصالح

حرصت شركة روتانا على إصدار بيان نعي للملحن السعودي الراحل ناصر الصالح، ونشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان روتانا: "خالص التعازي والمواساة في وفاة الملحن والموسيقار ناصر الصالح، ‎تعازينا لأسرته الكريمة وللوسط الفني ولمحبيه أجمعين.. ‎سائلين المولى عزّ وجلّ، أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

توفي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموسيقار السعودي الشهير ناصر الصالح، ملحن أغنية الأماكن للفنان محمد عبده.

ورحل ناصر الصالح، في الأحساء عن عمرٍ ناهز 63 عاماً، عقب تضاعف معاناته الصحية.

بدأ ناصر الصالح مسيرته الفنية كعازف ومطرب، لكنه سرعان ما اتجه إلى التلحين، حيث وجد شغفه الحقيقي. قدم خلال مسيرته العديد من الألحان المميزة التي تعاون فيها مع كبار الفنانين في العالم العربي، مثل محمد عبده، نوال الكويتية، وأحلام.