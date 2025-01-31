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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك حسم صفقتين.. و4 صفقات خلال أيام

احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك
يمنى عبد الظاهر
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أكد أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق، أن الدولي التونسي، علي معلول، واحد من أفضل المحترفين في تاريخ الدوري المصري.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":" الزمالك حسم صفقتين، وهناك 4 صفقات أخري خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع: "الزمالك ضم أحمد حسام، وهو لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وصفقة مفيدة، ومحمود جهاد لاعب فاركو، لاعب مميز وأنا دربته في النجوم، ومن اللاعبين المميزين وسيفرق مع الزمالك في الحالية المادية التي يمر بها حاليًا".

وأضاف: "هناك صفقتين سيتم حسمهم غدًا وهناك جناح مغربي أيضًا، وتم سداد مستحقات اللاعبين المتأخر وهو موعد ممتاز قبل مباراة بيراميدز".

وواصل: "صفقات الزمالك لن تتأثر بوجود أحمد سليمان مشرفًا على الفريق أو لاعب، والنادي في وجوده تعاقد مع صفقات مميزة، وحاليًا هناك صفقات مميزة".

وشدد على أن الجميع في الإعلام يتحدث عن موضوع ميشالاك، ولم يتحدث أحد عن يوسف أيمن لاعب الأهلي.

وأردف: "أؤيد قرار استمرار علي معلول، لأنه من أفضل اللاعبين المحترفين، الذين تواجدوا في مصر في الفترة الأخيرة، وكريم الدبيس لاعب رائع ويحتاج للحصول على فرصة".

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز، قال: "الضغط على الزمالك سيكون أكبر، وشخصية اللاعبين ستظهر في المباراة، وأتوقع فوز الفريق الأبيض".

الزمالك صفقات الزمالك احمد عيد احمد حسام التونسي علي معلول

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