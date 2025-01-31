الصحة العالمية: ندعو إسرائيل إلى التراجع عن حظر أونروا

عرضت قناة اكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن منظمة الصحة العالمية، قالت “ ندعو إسرائيل إلى التراجع عن حظر أونروا”.

وأعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الخاص به هاجمت عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان.

وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة إسرائيلية محيط حسينية الطيبة جنوب لبنان بالإضافة إلى تننفّيذ عملية نسف منازل في كفر كلا.

وذكرت وسائل إعلام في لبنان، أن انفجارا قويا، وقع بمنطقة النبطية جنوب لبنان، ناتج عن غارة إسرائيلية، ما أسفر عن وقوع إصابات.



من جانبها، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى أن الانفجار أسفر عن إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وبحسب تقارير الإعلام اللبناني، أفادت بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة قد تسببت في تدمير بعض الممتلكات، فيما دوى انفجار ثانٍ يُرجح أنه ناتج عن غارة إسرائيلية أخرى في مدينة فرح بالنبطية.



