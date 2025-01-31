الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضبابية على الطرق لنهاية الأسبوع

صرحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن الهيئة تحذر المواطنين من تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق خلال الأيام القادمة، والتي قد تمتد حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت غانم أن الشبورة قد تصل إلى الضباب في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأكدت غانم أن الشبورة المائية أو الضباب هي ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة لتكثف بخار الماء في الهواء القريب من سطح الأرض، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة الطقس لهذا اليوم، أوضحت غانم أن الطقس سيكون معتدلاً في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائلاً للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء. كما توقعت تكوّن شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

كما أعلنت غانم عن درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، حيث تسجل القاهرة 21 درجة مئوية كحد أقصى و12 درجة مئوية كحد أدنى، بينما تسجل الإسكندرية 21 درجة مئوية كحد أقصى و11 درجة مئوية كحد أدنى، ومطروح 20 درجة مئوية كحد أقصى و11 درجة مئوية كحد أدنى، وكذلك باقي المدن الأخرى في الصعيد.