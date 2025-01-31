مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد

أكد اللواء محمد سلامة مستشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية لشؤون الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، حرص الهيئة على المشاركة بمعرض القاهرة الدولي الكتاب للعام الرابع لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.

وأضاف سلامة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن هيئة الرقابة الإدارية تسعي حالياً للتواصل مع الجمهور لتحفيز التعامل المباشر مع الهيئة بدون حواجز، في إطار الاستراتيجية الخاصة بنشر ثقافة منع الفساد والوقاية منه.

وأوضح أن الجناح يضم العديد من الإصدارات، بالإضافة إلى نظام للمحاكاة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعرض رسائل الدكتوراه والماجستير التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأشار اللواء محمد سلامة إلى أن الجناح ينظم أنشطة ومسابقات للجمهور للتعرف أكثر على التعاون الدولي والإقليمي للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد مع الجهات المناظرة والمنظمات الدولية، موضحاً أن من أبرز هذه الأنشطة لعبة بالخيوط تهدف لتقديم شرح مبسط للجمهور حول كيفية تطبيق نظام الحوكمة وخاصة المبادئ التي تساهم في مكافحة الفساد.

وأكد أن الجناح يضم أيضاً منصة مستوحاه من ساحة الشعب الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة للالتقاء بالبراعم والشباب في إطار حرص الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد على الاهتمام بالنشء خاصة في المراحل الإبتدائية لرفع الوعي لديهم بأهمية مكافحة الفساد من خلال مجموعة من القصص التي تقدمها إحدى المتخصصين في كتب الأطفال، كما يتم عرض فيديوهات عن نشاط الأكاديمية وهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع أن من أهم الإصدارات التي يتم عرضها بجناح هيئة الرقابة الإدارية، مجلة "ضمير الوطن" وهي أول مجلة ثقافية متخصصة في مجال مكافحة الفساد والعلوم ذات الصلة، بالإضافة إلى المقالات التي تم نشرها من أجل تعزيز نشر ثقافة مكافحة الفساد.

وأكد أن الجناح يستضيف شريك من شركاء النجاح وهي الوكالة المصرية من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الوكالة والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تنظيم دورات تدريبية للإخوة الأشقاء من الدول الأفريقية في مجال مكافحة الفساد.

