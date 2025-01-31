نشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط نسبي في سرعات الرياح، ستكون من 30 إلى 35 كيلو متر، وحذرت من الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس لأن هناك فترات برودة شديدة في فترات الليل والصباح الباكر.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل ستكون أعلى من المعدل الطبيعي عن هذا الوقت من العام.

وتابعت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة خلال فترات سطوع الشمس تتراوح ما بين 21 و 22 درجة مئوية وهي أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية في هذه الفترة من العام نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع زيادة فترات سطوع الشمس في فترات النهار وسيظل ذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يشهدان ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مؤكدة أنها لن تؤثر على حركات المرور كما حدث في الأسابيع الماضية ولن تؤدي إلى غلق الطرق حيث ستتلاشى سريعا مع ظهور أشعة الشمس.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري مع ظهور بعض السحب على الأماكن الساحلية.

واختتمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة إنه بداية من يوم الخميس المقبل سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة مجددا.



