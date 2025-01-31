قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس العسكري بـ ميانمار يعلن تمديد حالة الطوارئ في البلاد
مستشار الرقابة الإدارية: نحرص على المشاركة بمعرض الكتاب لتعزيز ثقافة مكافحة الفساد
سموتريتش: إسرائيل ستعود للحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لصفقة الرهائن
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وضبابية على الطرق لنهاية الأسبوع
روسيا تعلن مقتل 3 من مواطنيها في حادث طائرة أمريكا
كيف يتعامل الزوج في فترة حمل زوجته؟
نتنياهو يناقش احتمالات وقف صفقة التبادل ويهدد بالعودة للقـ.تال فورا
دعاء الجمعة الأولى من شعبان.. يزيد الرزق ويفرج الهم
جماهير الأهلي توجه رسالة قوية لـ أشرف بن شرقي.. أحمد شوبير يوضح
للكشف وعلاج المواطنين مجانا.. الصحة تطلق قافلتين طبيتين
جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مواجهة بيراميدز والزمالك
مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو
×

أكد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك نشاط نسبي في سرعات الرياح، ستكون من 30 إلى 35 كيلو متر، وحذرت من الانخداع بأشعة الشمس وتخفيف الملابس لأن هناك فترات برودة شديدة في فترات الليل والصباح الباكر. 

وأضافت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل ستكون أعلى من المعدل الطبيعي عن هذا الوقت من العام.

وتابعت أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة خلال فترات سطوع الشمس تتراوح ما بين 21 و 22 درجة مئوية وهي أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 4 درجات مئوية في هذه الفترة من العام نتيجة وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع زيادة فترات سطوع الشمس في فترات النهار وسيظل ذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين يشهدان ظهور الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مؤكدة أنها لن تؤثر على حركات المرور كما حدث في الأسابيع الماضية ولن تؤدي إلى غلق الطرق حيث ستتلاشى سريعا مع ظهور أشعة الشمس.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة اليوم الجمعة على المحافظات الساحلية والمطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري مع ظهور بعض السحب على الأماكن الساحلية.

واختتمت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة إنه بداية من يوم الخميس المقبل سوف تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة مجددا.


 

الأرصاد الجوية الأرصاد هيئة الأرصاد الرياح سرعات الرياح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين لبيب رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك

بسبب صفقات الأهلي.. حسين لبيب في قسم الشرطة لسبب مثير

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

علي معلول

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

بن شرقي

هطلع لايف وأقولك ليه | منشور غامض من نجم الزمالك بسبب بن شرقي

الزمالك

شبانة يكشف عن صفقات الزمالك في يناير

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

الزمالك

قبل مباراة بيراميدز.. الزمالك يعلن سداد جزء من مستحقات اللاعبين

ترشيحاتنا

مي عمر

راقصة شعبية.. قصة مي عمر ومسلسل اش اش

وفاة المرأة القطة عن عمر يناهز 84

أثناء نومها.. وفاة المرأة القطة عن عمر يناهز 84 عاما

وداعًا بشير الديك

وداعا بشير الديك.. آخر كلمات الكاتب الذي روى حكايات مصر

بالصور

من غير مكرونة.. طريقة عمل سبانخ بالبشاميل

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل

5 أبراج محظوظة في الحب.. هل انت منهم؟

الابىاج
الابىاج
الابىاج

بيزود التركيز ويعالج التوتر .. اكتشف فوائد زيت إكليل الجبل

زيت إكليل
زيت إكليل
زيت إكليل

المتحف الجوي يحتفل بعيد الشرطة الـ 73 بحضور هاني رمزي

هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية
هاني رمزي من احتفالية متحف القوات الجوية

فيديو

نانسي عجرم وزوجها

اتطلقوا ولا لأ ؟ زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حورية فرغلي مع تقى الجيزاوي

حورية فرغلي : هذا ما تغير في مقاييس اختيار ملكات الجمال..وهذا ردها على سؤال متسابقة بعد مفاجأة مثيرة| حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد