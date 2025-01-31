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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

طعنة في الصدر عقاب أربعيني دافع عن شقيقته تعرضت للمعاكسة بالصف

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية عن الملابسات الكاملة لطعن أربعيني عقابا له لدفاعه عن شقيقته من المعاكسة في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة. 

وأشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن فتاة اشتكت لشقيقها من شابين يعترضان طريقها وقاما بمعاكستها فتوجه اليهما معاتبا لهما على معاكستهما لشقيقته ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة أنهاها أحدهما بتسديد طعنة بسلاح أبيض "مطواة" في صدر المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه ويفر المتهمان هاربان. 

نقل الأهالي المصاب إلى المستشفى وتم اسعافه وابلاغ شرطة النجدة التي أخطرت مديرية أمن الجيزة ونجحت قوة أمنية في القاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكشفت التحقيقات أن العامل والذي يدعى "جمعة م" البالغ من العمر 40 سنة، كان يعاتب كلا من  "أحمد م" البالغ من العمر 20 سنة و"عمر خ" 17 سنة، على معاكسة شقيقته في الطريق العام، وعلى إثر ذلك، قام المتهم الأول بإخراج "مطواة" من طيات ملابسه وسدد بها طعنة نافذة بالصدر للمجني عليه قبل أن يفر المتهمين هاربين.

تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من المستشفى المركزي بوصول أربعيني مصاب بطعنة نافذة في الصدر وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن مشاجرة نشبت بين العامل وشخصين بسبب معاكستهما لشقيقته بالطريق العام قام على إثرها أحد المتهمين بتسديد طعنة نافذة في صدر العامل وفرا هاربين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين بعد ساعات من هروبهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية.

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