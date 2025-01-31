إعلامي يكشف مستجدات صفقة الأهلي الجديدة

كشف الاعلامي أمير هشام مستجدات صفقات الاهلي الجديدة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب امير هشام :لم يحدث اي اتفاق نهائي حتى الان بخصوص صفقة الاهلي الجديدة .. المحاولات مستمرة والامور في الاتجاه الايجابي.

وكان قد تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يواصل بيراميدز تصدره الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة.