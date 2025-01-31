قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور جديدة من حفل حكيم في البالون
من حيث بدأ.. نيمار يعود لفريقه الأول سانتوس البرازيلي
قبل ساعات من محاكمته.. محمد سامي: بوظولي عربية بملايين
3 صفقات أجنبية على رادار الزمالك
مليارات خدها وخلع..مستريح سيارات صيني مطلوب من 80 ضحية
مسيرة احتفالية لحفظة القرآن الكريم قبل المسابقة الدولية في بورسعيد
غدا ..أفشة ورجل أعمال طليق مذيعة شهيرة أمام القضاء
مصحوبة بأمطار .. الأرصاد: رياح سريعة تضرب بعض المحافظات غدا
ضياء رشوان: الرئيس السيسي لم يترك مجالًا للمناورة حول حقوق الشعب الفلسطيني
كريم عبد الباقي: جمعة "لا للتهجير" رسالة رفض لتصفية القضية الفلسطينية
أول الدين وآخره.. خطيب المسجد النبوي: الله خلق الخلق لعبادته وحده
الأعداد تزيد.. المصريون يتوافدون أمام معبر رفح لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري
×

تحدث الكاتب الصحفي، محمد عز الدين، عن أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النمو والاستثمار، قائلا: الرئيس السيسي حرص منذ عام 2014 على استكمال دوائر الأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الأمن الاقتصادي.

وأضاف «محمد عز الدين»، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أن إعادة هيكلة العديد من القطاعات وتعديل بعض السياسات المالية والنقدية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، كانت ضرورية لدفع عجلة التنمية.

وأوضح أن الانفتاح الاقتصادي الحالي وزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة في مصر ما كان ليحدث دون التحسين الكبير في البنية التحتية، مما أسهم في تعزيز الصادرات والمشروعات التنموية ودفع النمو الاقتصادي المصري إلى الأمام.

الرئيس السيسي الإصلاحات الهيكلية المشهد الاقتصادي الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم بعد آخر تراجع

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق.. ومفاجأة بسعر البيض

صورة ارشيفية

موعد صرف معاش شهر فبراير 2025| وقرار عاجل من التضامن

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

أرشيفية

مفتي الجمهورية: التقوى أساس الاستقامة والتزام الإنسان في حياته

أرشيفية

الإيمان وتأثيره العميق في سلوك الإنسان .. رحلة التغيير الداخلي

صورة أرشيفية

كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية

بالصور

بالقرب من أمريكا.. خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ 2025

انفجار بركان
انفجار بركان
انفجار بركان

بسبب الزبدة واللحمة.. رجل يصاب بمرض جلدي نادر

اللحوم
اللحوم
اللحوم

يسبب الاكتئاب والتنميل.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم عند البالغين

الكالسيوم
الكالسيوم
الكالسيوم

احترس.. زيت شهير في علاج الأمراض يسمم الكبد

زيت القرنفل
زيت القرنفل
زيت القرنفل

فيديو

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

مفيدة شيحة

أمي شجعتني بعد طلاقي.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء

شمس جديدة

ظهور شمس جديدة صينية.. العلماء يكشفون ما سيحدث فى أواخر يناير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد