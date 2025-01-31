صحة غزة: بدء خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر غدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بدء خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر عبر معبر رفح البري اعتبارًا من السبت الموافق 1 فبراير 2025.

وأكدت الوزارة انها ستتواصل هاتفيًا مع المرضى والمرافقين لترتيب إجراءات السفر وفقًا للكشف المعتمد من الجهات ذات العلاقة، تمهيدا لتلقيهم العلاج بمستشفيات خارج القطاع.

وبيُنت الوزارة أنه سيتم تجهيز حافلات لنقل المرضى إلى المعبر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

ميدانيا ، استقبلت مستشفيات قطاع غزة، 43 شهيدا و9 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية بحسب ماصرحت به وزارة الصحة في قطاع غزة.



وقالت الوزارة في بيان لها: “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 47,460 شهيدا و 111,580 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وطالبت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة، ضرورة استكمال بياناتهم لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.