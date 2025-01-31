في حب الرئيس السيسي.. نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يوجهون رسالة خاصة

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية إحتفالية بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف.

توجه النزلاء بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الرعاية التي يحصلون عليها وكذلك علي السماح بحضور الاحتفالات والندوات الثقافية والتي ساهمت في بث روح الأمل لدينا بمستقبل أفضل



وقدم النزلاء فقرات شعرية وأدبية في حب رسول الله والوطن والقدس والمسجد الأقصى.

تضمنت الإحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم وندوات دينية وثقافية تطرق خلالها المحاضرون إلى الحديث عن ذكرى الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للإندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وإنتهاج السلوك القويم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء لاسيما المشاركات الفعالة بالمناسبات الدينية.. وبمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.