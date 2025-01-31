قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحة غزة: بدء خروج أول فوج من المرضى والجرحى للسفر غدا
لا تهدد أمن واستقرار المنطقة| أبو العينين يوجه رسالة قوية لـ ترامب .. فيديو
بالبالطو .. مروان حمدي يتقدم بهدف للإسماعيلي أمام طلائع الجيش بالشوط الأول
مصادر أمريكية تكشف عن تحرك مفاجئ لجنود كوريا الشمالية في روسيا
رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد من ماكينات ATM بعد قرار المركزي الأخير
كاف يختار حسام عزب للمشاركة في معسكر الحكام الواعدين بـ كوت ديفوار
مميزات كثيرة.. 4 أخطاء يجب تجنبها عند استخدام العداد الذكي
ابن خالة الأسد .. اعتقال رئيس فرع الأمن السياسي السابق بمدينة درعا
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس | تظهر خلال ساعات
الشوط الأول.. حرس الحدود يتقدم بهدف نظيف على الجونة
طلاق الفنان الشاب حليم بركات والبلوجر أمل سمير
النائب محمد أبو العينين: الجميع يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مبدأ غير قابل للتفاوض.. الشعب الجمهوري يثمن التوافد الشعبي برفح

معبر رفح البري
معبر رفح البري
حسن رضوان
×

ثمن حزب الشعب الجمهوري التوافد الشعبي على معبر رفح البري، للتعبير مُجدداً عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المصرية تجاه أي مُقترح لتهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الحزب في بيانه: “هذا يؤكد أن الموقف المصري مبدأ غير قابل للتفاوض ويُعبر عن يقين يستقر في ضمير الأمة، ويُمثل ثابتاً من الثوابت التي تجتمع عليها”.

وأكد حزب الشعب الجمهوري مُجدداً على دعمه الكامل لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المعنية من إجراءات وتدابير لصون الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المُستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وأن هذا السبيل الأوحد للوصول إلى سلام شامل دائم يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

معبر رفح رفح الشعب الجمهوري تهجير الفلسطينيين حزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

طالب الأعلى للإعلام بالتدخل.. إيهاب الكومي ينتقد لقطتين في فيديو تقديم بن شرقي

قرار حكومي عاجل بشأن معاشات شهر فبراير.. ما القصة؟

قرار عاجل بشأن صرف معاشات شهر فبراير والتنفيذ خلال ساعات.. ما القصة؟

الاهلي وبيراميدز

مفاجأة في أزمة شكوى بيراميدز ضد مشاركة جراديشار مع الأهلي

بعد تخطيه 3900 جنيه.. سعر الذهب اليوم يتراجع مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 3900 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة أرشيفية

وثيقة مسربة| نقل سكان غزة لـ مصر والأردن.. تفاصيل الخطة السرية للمخابرات الإسرائيلية

على معلول

علي معلول يفقد نصف ممتلكاته بهذه الحالة.. مفاجأة لجماهير الأهلي

الأهلي

مفاجأة خلال ساعات.. أحمد شوبير يشوق جماهير الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

مدينة الشيخ زايد

تجديد ومد سريان 3 شهادات "أيزو" في مجالات مختلفة لجهاز الشيخ زايد

قطاع الأعمال

متوقف منذ 8 سنوات.. وزير قطاع الأعمال: القاهرة للأدوية تعيد تشغيل خط لإنتاج القطرات

وزيرة التخطيط

المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة

بالصور

اقل من نصف ساعة.. طريقة تحضير كفتة الحاثي للشيف نجلاء الشرشابي

طريقة تحضير كفتة الحاتي
طريقة تحضير كفتة الحاتي
طريقة تحضير كفتة الحاتي

بالقرب من أمريكا.. خبراء يتوقعون ثوران بركان تحت الماء بالمحيط الهادئ 2025

انفجار بركان
انفجار بركان
انفجار بركان

بسبب الزبدة واللحمة.. رجل يصاب بمرض جلدي نادر

اللحوم
اللحوم
اللحوم

يسبب الاكتئاب والتنميل.. أعراض غير متوقعة لنقص الكالسيوم عند البالغين

الكالسيوم
الكالسيوم
الكالسيوم

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: تواجدي في سراب جاء صدفة | خاص

نانسي عجرم

اطلقوا ولا لسه؟ .. زوج نانسي عجرم يرد برسالة طويلة

حبس مني فاروق

وحش الكون ومنى فاروق.. مشاهير واجهوا نفس الاتهامات| شاهد

مفيدة شيحة

أمي شجعتني بعد طلاقي.. مفيدة شيحة تبكي على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الأم

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: تصريحات ترامب عن قناة بنما وتهجير الفلسطينيين.. ما وراءها !

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمى يكتب: رسائل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قراءة في عقل ترامب

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صندوق رعاية المبتكرين ودعم الاقتصاد الوطني

المزيد