مبدأ غير قابل للتفاوض.. الشعب الجمهوري يثمن التوافد الشعبي برفح

ثمن حزب الشعب الجمهوري التوافد الشعبي على معبر رفح البري، للتعبير مُجدداً عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المصرية تجاه أي مُقترح لتهجير الفلسطينيين بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الحزب في بيانه: “هذا يؤكد أن الموقف المصري مبدأ غير قابل للتفاوض ويُعبر عن يقين يستقر في ضمير الأمة، ويُمثل ثابتاً من الثوابت التي تجتمع عليها”.

وأكد حزب الشعب الجمهوري مُجدداً على دعمه الكامل لما يتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومُؤسسات الدولة المعنية من إجراءات وتدابير لصون الأمن القومي المصري، والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المُستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، وأن هذا السبيل الأوحد للوصول إلى سلام شامل دائم يحفظ أمن واستقرار المنطقة.