جوتيريش: تعطيل الملاحة في البحر الأحمر سبّب بعدة مشاكل لمصر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يوم الجمعة أن تعطيل الملاحة في البحر الأحمر تسبب بعدة مشاكل لمصر.

وأشار جوتيريش في تصريحات لفضائية "العربية" إلى أن الأمم المتحدة تحاول الإبقاء على المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنه على الحوثيين احترام العاملين في المنظمات الدولية باليمن.

وجرت خلال العام الماضي اعتراضات من جانب ميليشيات الحوثيين في اليمن للسفن المارة في البحر الأحمر، عن طريق قصفها بالطائرات المسيرة والصواريخ ما تسبب في خسائر كبيرة لقناة السويس.

وتزعم ميليشيات الحوثي أنها تعترض السفن الأمريكية والإسرائيلية المارة من البحر الأحمر، في محاولة لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ضد العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023 واستمر حتى التاسع عشر من يناير الجاري.

وفي سياق آخر، قال جوتيريش إنه متفائل جدا بقدرة لبنان على استعادة مؤسساته، مطالبا إسرائيل باحترام القانون الدولي.