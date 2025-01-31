ريمونتادا لـ طلائع الجيش أمام الإسماعيلي في الدوري

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا على الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف، في الجولة 11 من بطولة الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

تقدم الإسماعيلي في الشوط الأول عن طريق مروان حمدي في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بصناعة النبريصي.

ثم تعادل فريق طلائع الجيش في الدقيقة 53 عن طريق شيكا، بصناعة سطوحي، الذي أنهاه بكل روعة في الشباك.

وحسم الجيش الفوز في الدقيقة 88 من علامة الجزاء بقدم رجب عمران.

وبهذه النتيجة، احتل الطلائع المركز الثامن بعدما وصل إلى النقطة 15، فيما بقي رصيد الإسماعيلي عند النقطة 12 في المركز الـ12.