أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ

كشف أحمد حسن أسطورة منتخب مصر عن أسباب اختيار "عناصر المنتخب الثاني" للمشاركة في بطولة كأس العرب.

في إطار استعدادات منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس العرب في قطر، خاض منتخب مصر مباراتين وديتين أمام نظيره التونسي وانتهت بتفوق الفراعنة في اللقاء الأول بنتيجة 1 - 0، والمباراة الثانية 3-0.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع عبر قناة DMC: "بطولة العرب، جوائزها المادية 36 مليون دولار، والفائز سيحصل على 9 مليون دولار".

وتابع: "بطولة العرب لها قيمة مادية كبيرة، وكذلك قيمة معنوية، واسم منتخب مصر كبير ويجب الظهور بشكل مشرف في البطولة".

وأكمل: "سمعت البعض يشير إلى لماذا لم يذهب منتخب صغير أو مجموعة من الناشئين بدلا من هذا المنتخب؟.. هل الجماهير ستتقبل الخسارة بفارق كبير؟.. هل ستتقبل الجماهير اللعب بمنتخب صغير أمام منتخبات كبيرة والتعرض لخسارة؟

وأضاف: "حاولنا جمع منتخب كبير من أجل الظهور بأداء محترم، واللعب باسم مصر كبير وشرف، ومنحنا الفرصة للعديد من اللاعبين والباب مفتوح للجميع لكن الأولويات للمنتخب الأول، ونسعى لتمثيل اسم مصر بشكل مشرف".

واسترسل الصقر في حديثه قائلا: "الكلام عن وجود مشاكل بين الكابتن حسام حسن وحلمي طولان كلام فارغ وفتنة، وليس هناك أي مشاكل بينهما".