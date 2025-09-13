أحمد حسن يدعم حسام حسن: لا وجود لأي مؤامرات ضدك والنتائج هي الفيصل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ميرنا محمود

 علق أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن الانتقادات التي تعرض لها  المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن موجها رسالة خاصة له عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

و قال أحمد حسن: المنتخب الأول يضع قدما في كأس العالم، والفراعنة بنسبة  99.9% في المونديال.

و تابع : بالمنطق هناك وقت من الأوقات تبحث عن النتيجة وتحقيق هدف، وهذا ما وصل إليه منتخبنا الأول، ووصلنا بنسبة كبيرة للمونديال، وعطلنا المنافس المباشر لنا بالتعادل ضد بوركينا فاسو على أرضهم، ونقول ألف مبروك لمنتخبنا الصعود والتأهل".

كما ووجه الصقر رسالة لـ حسام حسن قائلا: "لن يستطيع أحد أن يقيلك من منصبك لأي سبب كان، وليس هناك سبيل لعدم تواجدك في المنتخب إلا سوء النتائج.

و استكمل: النتائج هي من تتحكم في استمرار المدربين مع أنديتهم أو الفرق التي يدربونها، ولو عدنا بالزمن ستجد أن الجوهري تم إقالته بعد تتويجه بـأمم إفريقيا 1998،ولم نظهر بمستوى متميز في كأس القارات

و تابع : وكذلك حسن شحاتة، أعظم مدرب للمنتخب بعد التتويج بـ 3 أمم إفريقيا تاريخية تم إقالته بعد فشل التأهل لأمم إفريقيا 2011!!

و أشار :والله لن يستطيع أحد إقالتك، ولا وجود لأي مؤامرات ضدك، والنتائج هي الفيصل، ولن يستطيع أحد الاقتراب منك والكل يدعمك

