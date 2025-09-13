طارق يحيى: الأهلي يفاضل بين 3 لاعبين لتدعيم الجبهة اليسرى في يناير

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90، أن هناك عددًا من المدربين الاجانب مرشحين لقيادة الأهلي وعلى رأسهم أورس فيشر، وهناك لجنة حاليًا تتولى الأمر والمفاوضات تسير بشكل هادئ تمامًا لتوفير التركيز للفريق الأول في المرحلة الحالية.

وقال يحيى عبر قناة النهار: الأهلي يريد تدعيم الجبهة اليسرى في شهر يناير المقبل، وهناك رغبة كبيرة في ضم يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، لكن ناديه متمسك بعدم التفريط فيه حتى الآن كما أن عدد الأجانب لا يسمح بضمه إلا حال رحيل أحد المحترفين خلال الميركاتو الشتوي.

وأضاف: كما أن النادي الأهلي وضع عينيه أيضًا على توفيق محمد لاعب بتروجت، ويحيى زكريا لاعب غزل المحلة. وهم الثنائي الأبرز في مركز الظهير الأيسر داخل الدوري المصري.