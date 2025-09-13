استشهاد 70 فلسطينيًا في غزة جراء قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة

أفادت مصادر طبية بأن الأربع والعشرين ساعة الماضية شهدت إستشهاد ‏70 شهيداً في غزة جراء قصف إسرائيلي.

وفي وقت سابق ؛ حذرت وزارة الصحةالفلسطينية-غزة من تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في قطاع غزة .

وأشارت للوزارة في بيان لها إلى وفاة 185فلسطينيا بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وقالت أيضا: من ضمنهم 12 طفلا منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وأضافت :43 ألف طفل دون سن 5 سنوات يُعانون من سوء التغذية وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانين من سوء التغذية.

ونوهت إلى أن %67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات.

وفي نهاية بيانها حذرت من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.