قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زعيم كوريا الشمالية يعتزم طرح سياسة لتطوير الأسلحة النووية والعسكرية
63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة
حكم المداومة على القنوت في الفجر.. دار الإفتاء تجيب
رئيس الغرفة التجارية يكشف أسباب ارتفاع أسعار الحديد في مصر
ضياء السيد: قرار الخطيب بالابتعاد عن انتخابات الأهلي صادم ومفاجئ
شعر بالخجل.. معجبة تونسية تلقي جواب غرامي على المطرب الشامي
جماهير الأهلي تطلق هاشتاج بيبو الجمهور بيقولك كمل
الجيش اللبناني يوقف سفينة حاولت مغادرة سواحل بيروت بطريقة مارقة
لفتة إنسانية..رئيس الوزراء يحضر حفل زفاف نجل وزير النقل الراحل هشام بركات | صور
الحاجة ماجدة ابنة الدقهلية: أدعو الله أن يطيل عمرى لاختم كتابة القرآن الكريم بيدى| شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ،كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الحدود الدنيا لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بنظامي الثلاث والخمس سنوات، وسط ترقّب كبير من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الكليات والمعاهد المتاحة لكل شعبة، حيث يأتي إعلان هذه الحدود استنادًا إلى نتائج الطلاب هذا العام، وأعداد المقاعد المخصصة لطلاب التعليم الفني في الجامعات والمعاهد.

تُعد معرفة الحد الأدنى للتنسيق خطوة حاسمة لكل طالب، حيث تُمكنه من تحديد الرغبات بشكل دقيق واختيار المؤسسات التعليمية التي تتناسب مع مجموعه وتخصصه.

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية 2025
تقبل الجامعات والمعاهد طلاب التعليم الفني وفق حد أدنى يحدده مكتب التنسيق سنويًا، وذلك حسب:

نظام الدراسة (3 سنوات أو 5 سنوات)

نوع الشعبة (صناعي – تجاري – زراعي – فندقي)

مستوى المجموع الحاصل عليه الطالب

أعداد الأماكن المتاحة بالكليات والمعاهد

وفيما يلي أبرز المؤشرات والحدود الدنيا المتوقعة لتنسيق هذا العام (وفقًا للبيانات الأولية):

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:
كليات الهندسة (للطلبة الحاصلين على المعادلة): 93% فأعلى

كليات التعليم الصناعي: 88% تقريبًا

كليات التجارة والزراعة: بين 75% و82%

كليات السياحة والفنادق: تبدأ من 70% فأعلى

المعاهد العليا للهندسة: تقبل من 80% إلى 85% حسب المعهد

المعاهد التكنولوجية: من 60% فأعلى

الحد الأدنى لتنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:
المعاهد الفنية التجارية والإدارية: 60% فأعلى

المعاهد الفنية الصناعية: من 65% تقريبًا

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 75% تقريبًا

كليات الزراعة والتجارة (نظام الانتساب): 70% فما فوق

المعاهد الفندقية والسياحية: من 60% إلى 70% حسب التخصص

كليات التمريض (لبعض الشعب): 85% فما فوق بشرط اجتياز اختبار القدرات

موعد غلق تسجيل الرغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

السبت اليوم آخر أيام تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 لطلاب الشهادات المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025
تنسيق الدبلومات الفنية 2025، تواصل موقع “صدى البلد” مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية2025 والذين أكدوا أن تنسيق 2025 لن يختلف كثيرًا عن تنسيق الجامعات 2024 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة إلى أعداد الناجحين ونسبة المجاميع، ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 70% للعلوم الإدارية والهندسة قد تسجّل 97% وفني صحي قد تسجّل أقل 95 % وتربية 91% وتجارة 90% .

توقعات الخبراء أن يكون الحد الأدني لكليات الهندسة بالنسبة لطلاب نظام 5 سنوات هو 97% أما بالنسبة لطلاب نظام 3 سنوات سيكون معهد فني صحي يصل لـ 97%.

الحد الأدني للقبول  لشهادة صناعي خمس سنوات للمعهد العالي للحاسبات والمعلومات هو 63.5%.

مؤشرات الحد الأدني للقبول  لشهادة تجاري خمس لكلية الحقوق هو75%.

الحد الأدني للقبول  لشهادة زراعي خمس سنوات لكلية الزراعة هو 78%.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025 
جاءت قائمة المعاهد والكليات المعتمدة بـ تنسيق الدبلومات الفنية 2025 كالتالي ومن خلال هذا الرابط معرفة المعاهد والكليات بالأرقام اضغط هنا .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الدبلومات الفنية تنسيق الدبلومات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

ترشيحاتنا

أموال

تجاوزت مليون جنيه.. قرار جديد بشأن مالك شركة وشقيقه وآخرين في واقعة النصب على المواطنين

حريق هائل بالمحلة

قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد حريقا في مخزن مصنع أقمشة بالمحلة.. صور

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بالحجاب.. تفاصيل أزماتها المتتالية

بالصور

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. التجاهل يفقدك السعادة

10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!
10 إشارات تدل على أنك في علاقة سامة.. لا تتجاهلها!

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها.. أسرار التميز في المناسبات العائلية

الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها
الفتة المصرية بالخل والثوم على أصولها

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!
أحذر رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تفتح هذه الرسالة!

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد