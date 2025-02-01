أوفر أوي.. هنا الزاهد تروي حكاية صورتها المثيرة للجدل مع ماثيو ماكونهي

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن صورتها المثيرة للجدل مع النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي، قائله: "معرفتش أنام اليوم ده".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "كنت طالعة استلم جائزة في حدث كبير وناس مهمة، وكنت خايفه أقع على وجهي، وكنت بفكر هطلع إزاي علشان الفستان تقيل جدا".

وتابعت: "وأنا طالعة لقيت ماثيو ماكونهي مد إيده.. فأنا مديت إيدي جدا ومعرفش ليه عملت كدا كان أوفر أوي".



وحلت النجمة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الجمعة على قناة "on".

وتتحدث هنا الزاهد خلال الحلقة، عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، والذي يعرض على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.