البوتكس.. رد حاسم من هنا الزاهد على عمليات التجميل.. فيديو

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن عمليات تجميل، قائله: "عمري ما هعمل البوتكس".



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، على قناة "إون إي"،: "عمري ما هعمل الحاجات دي لأنها هتخفي التفاصيل.. مش هتشوفوا الخطوط لما أعيط"، لافته: “كان عندي سنة بس وظبطها”

وحلت النجمة هنا الزاهد، ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة يوم الجمعة على قناة "on".

وتحدثت هنا الزاهد خلال الحلقة، عن كواليس مسلسلها الأخير "إقامة جبرية"، والذي يعرض على منصة "واتش ات" وحقق نجاحا كبيرا في الأسابيع الأخيرة.