ماثيو ماكونهي وإقامة جبرية.. أبرز تصريحات هنا الزاهد مع مني الشاذلي

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة علي برنامج “ معكم مني الشاذلي ” ، عبر قناة on t.v ، حيث نرصد أبرز تصريحاتها :

ماثيو ماكونهي:

تحدثت هنا عن فوزها بجائزة فى مهرجان جوي أورد ،وتسلمها الجائزة من الممثل العالمي النجم الأمريكي ماثيو ماكونهي حيث قالت : كنت طالعة استلم جائزة في حدث كبير وناس مهمة، وكنت خايفه أقع على وجهي، وكنت بفكر هطلع إزاي علشان الفستان تقيل جدا".

وتابعت: "وأنا طالعة لقيت ماثيو ماكونهي مد إيده.. فأنا مديت إيدي جدا ومعرفش ليه عملت كدا كان أوفر أوي".

عمليات التجميل :

وقالت هنا الزاهد : "عمري ما هعمل البوتكس ، عمري ما هعمل الحاجات دي لأنها هتخفي التفاصيل.. مش هتشوفوا الخطوط لما أعيط"، لافته: “كان عندي سنة بس وظبطها”.

مسلسل إقامة جبرية :

وعن مسلسل إقامة جبرية إضافت هنا الزاهد : المؤلف أحمد عادل كان أول مرة ينتج، وقال لي هذا المسلسل مشروع عمري، وشايفك أوي في هذا الدور"، متابعة: "أنا بحب دور سملى جدا في المسلسل".

وتقول هنا الزاهد : "أنا كنت بعمل مشروع تاني بصور مسلسل تاني ووقفته واعتذرت لهم علشان مسلسل إقامة جبرية".

واستكملت قائلة : قعدت مع الدكتور وحكيت له قصة المسلسل كلها، واشتغلت معاه على الدور واتفرجت على حاجات كتيرة"، مشيرة إلى أنها راهنت على دورها في المسلسل، لأنه مختلف تماما عن كل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها.

وقالت الفنانة هنا الزاهد،: "شخصية سلمى التي أقدمها في المسلسل شخصية غير سوية ومريضة ومجرمة"، مشيرة: "حبيت الدور جدا وعشت معاه فترة طويلة وتأثرت بالشخصية جدا وقت تصويرها".

وتابعت هنا الزاهد : "ماما كانت تتفرج على المسلسل وتقول دي مش بنتي.. دي واحدة أنا معرفهاش"، لافته إلى إنها لم تتوقع دورها في مسلسل "إقامة جبرية"، معقبة: "أول الدور ما جالي اتخضيت جدا".