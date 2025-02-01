فوز المستشار راغب عشيبة برئاسة نادي قضاة الإسكندرية

أسفرت انتخابات نادي قضاة الإسكندرية، التي أجريت أمس الجمعة عن فوز المستشار راغب عشيبة، رئيس محكمة الاستئناف، برئاسة النادي، بعدما حصد 656 صوتًا مقابل 371 صوتًا للمستشار سعد السعدني، و195 صوتًا للمستشار محمد عبدالنبي.



وكشفت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد من لهم حق التصويت 2600 صوت، وعدد الحضور 1235 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 1222 صوتًا، والباطلة 13 صوتًا.



وكشفت اللجنة المشرفة أن المستشار يسري عبدالرحمن فاز بمقعد المستشارين المتقاعدين بالتزكية، بينما فاز بمقاعد المستشارين عبدالرحمن الشهاوي بعدم حصد 561 صوتًا، وناصر حسب النبي 549 صوتًا، وإمام الصيرفي 541 صوتًا.



كما فاز المستشارين إسلام تمراز وحصل على 731 صوتًا، وحازم حبيب 692 صوتًا، وبلال عطا 630 صوتًا وأحمد خورشيد 599 صوتًا، ومحمد عصام 430 صوتًا، بمقاعد رؤساء المحاكم،والقضاة.

وأسفرت نتيجة الفرز عن فوز المستشارين رامي حسن بعدما حصل على 907 أصوات، واحمد راجح 734 صوتًا،ومحمد ضياء 631 صوتًا، و حسين سلام 620 صوتًا وبدر الكومي 604 أصوات، علي مقاعد النيابة العامة.

كانت لجنة الانتخابات أغلقت باب التصويت في تمام الساعة السادسة، عقب إدلاء القضاة والمستشارين بأصواتهم في الانتخابات التي أجريت اليوم بمقر نادي القضاة بشارع مصطفى كامل بفلمنج.